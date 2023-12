Lucht in Europa wordt steeds droger

De lucht in Europa is de afgelopen decennia opvallend droger geworden. Dat is zorgwekkend, want drogere lucht is slecht voor de landbouw en verhoogt de kans op bosbranden.

Uit de studie in Nature Geoscience, die teruggaat tot 1600, blijkt dat de lucht sinds het begin van deze eeuw aanzienlijk droger is geworden in grote delen van Europa, en dat die trend zich doorzet. Onderzoekers spreken van een "echt zorgwekkende trend". Centraal in het onderzoek staat het "dampdruktekort": het verschil tussen het feitelijke en het maximaal mogelijke watergehalte van de atmosfeer – of "hoe dorstig de lucht is". Bij een hoger tekort onttrekt de lucht meer water aan de bodem en planten. Dat hindert de plantengroei, kan boomsterfte veroorzaken en vergroot het risico op bosbranden.