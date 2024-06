Louisiana verplicht scholen Tien Geboden op te hangen in klaslokalen

Onderwijsinstellingen in Louisiana moeten vanaf 2025 de Tien Geboden in alle klaslokalen ophangen. De verplichting geldt voor álle onderwijsinstellingen, van kleuterscholen tot universiteiten. Gouverneur Jeff Landry (uiteraard MAGA) heeft het wetsvoorstel gisteren getekend.

Volgens de voorstanders zijn de Tien Geboden “fundamentele documenten” die aan de basis staan van álle overheidshandelen in de VS. De Taliban vinden dat de Koran aan de basis staat van alle overheidshandelen in Afghanistan, dus Amerikaanse religekkies bevinden zich in goed gezelschap.

De American Civil Liberties Union (ACLU) heeft aangekondigd naar de rechter te zullen stappen. Volgens de burgerrechtenorganisatie is de wet strijdig met de grondwettelijk vastgelegde scheiding van kerk en staat. In het verleden heeft het Hooggerechtshof zich om die reden uitgesproken tegen verplichte schoolgebeden, maar inmiddels is de samenstelling van het Hooggerechtshof heel anders: conservatieven beschikken nu over een duidelijke meerderheid.

Blijkt Frank Zappa het in 1986 tóch goed gezien te hebben:

