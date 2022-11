Loser Edwin Wagensveld (weer eens) opgepakt

Pegida-kneus Edwin Wagensveld is vanmiddag weer eens opgepakt. Dit keer omdat hij in Den Haag een Koran wilde verbranden.

Wagensveld is inmiddels een zielige relikwie uit een lang vervlogen tijd. Alleen Geert Wilders heeft het nog over Moslims, de rest is overgestapt op moderne thema’s als het WEF, Soros en De Elite.

Meestal staat Edwin ergens in zijn eentje actie te voeren, want Pegida is zo dood als een pier. Nou ja, “actie voeren”…… Meestal komt Wagensveld daar niet eens aan toe omdat hij óf verstek laat gaan óf preventief wordt opgepakt.

Uitgelichte afbeelding: Edwin in de goede, oude tijd toen er nog weleens een handjevol halve zolen op kwam dagen bij zijn acties – Door Apdency – Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46447384