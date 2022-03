Lokale klimaatacties rondom de gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart komen steeds dichterbij! Dit is een strategisch moment om in gemeentes klimaatrechtvaardigheid op de kaart te zetten. Daarom is er op zaterdag 12 maart, vier dagen voor de verkiezingen, een landelijke actiedag met campagnes gericht op de lokale politiek. Klimaatcoalities zullen door middel van debatten, acties op straat en gesprekken met bewoners strijden voor het nodige beleid: bijvoorbeeld de isolatie van woningen, een verbod op fossiele reclame, een stop op de kap van bossen, en nog veel meer. Het actieoverzicht vind je hier!

Wil jij weten of er bij jou in de buurt een lokale coalitie actief is? Kijk op deze kaart en stuur ze een mailtje. Als dit niet lukt of er is nog geen coalitie, mail dan naar lokaal@klimaatmars.nl.

Andere acties en campagnes

Geen zin om in de tussentijd stil te zitten? Hieronder staat een lijstje van acties en campagnes die nu bezig zijn (of binnenkort plaatsvinden):