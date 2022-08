Logo Extinction Rebellion aangetroffen bij brand Brabantse autohandelaar

In het Brabantse dorp Nuland is vanochtend in alle vroegte brand gesticht bij een autohandelaar. Op een van de Amerikaanse pick-up trucks van de autohandelaar is het logo van Extinction Rebellion gespoten.

Meerdere Amerikaanse pick-up trucks op het buitenterrein zijn door de brand verwoest. Pick-up trucks zijn beruchte benzineslurpers en milieuvervuilers, dat ze het doelwit worden van radicale milieu-activisten is dan ook niet onbegrijpelijk. Brandstichting is wat wat mij betreft dan wel een stap te ver, een mening die men bij Extinction Rebellion gelukkig deelt:

Vannacht zijn er weer auto’s in brand gestoken in Brabant, waarbij de daders ons logo achterlieten. Wij leven mee met de eigenaren💔. Deze misdaden zijn in strijd met onze principes – wij nemen hier wederom nadrukkelijk afstand van https://t.co/hpcaMSZfr8 — Extinction Rebellion Nederland (@NLRebellion) August 15, 2022

