Lof van Iraanse vrouwen + aanvullingen

Twee eenvrouwsrevoluties in Iran – zo noem ik ze maar bij gebrek aan beter – in beeld, geplukt van, jawel helaas, twitter.

De reactie van een vrouw op de brutaliteit van een mannetje van de “zedigheidspolitie” omdat ze haar hijab niet of niet naar behoren droeg.

In Iran, a woman who was accosted by the “morality police” for not wearing hijab removes her clothing & roams the streets in defiance. She has since been arrested by IRGC forces and forcibly disappeared. This is the brave face of true resistance. pic.twitter.com/HhbbEGhKlf — Elica Le Bon الیکا‌ ل بن (@elicalebon) November 2, 2024

Ze is door een viertal dappere antizionisten een auto ingesleurd met onbekende bestemming. Doodgeslagen, zegt een bericht.

Deze vrouw die door een antizionist bedreigd wordt, wegens het niet dragen van de hijab, weet raad. Merk op dat niemand uit het publiek het opneemt voor de held van de zedigheidspolitie op de motorfiets. Ze wint…

Aanvulling

Nader bericht over de eerstgenoemde vrouw, via twitter:

Breaking:

The authorities in Iran are now claiming that a young woman, who courageously removed her clothes in protest against harassment by the morality, police at her university, suffers from psychological illness and has been admitted to a mental health hospital. This… https://t.co/9RCKOdoG7h pic.twitter.com/30dx30Vd7v — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) November 3, 2024

– En inmiddels is haar naam bekend: Ahoo Daryaei آهو_دریایی

– Uitgelichte afbeelding: Door Matt Hrkac from Geelong / Melbourne, Australia – Solidarity with the people of Iran, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=123665641