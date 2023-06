Livestream actie IJmuiden

Actievoerders voeren actie op het terrein van Tata Steel. De staalfabriek is een van de smerigste van Europa en staat midden in een dichtbevolkt gebied. De gifwolken van Tata Steel zijn schadelijk voor mensen, natuur en klimaat. In de omgeving is de kans om longkanker te krijgen tot wel 50% hoger dan elders in Nederland. Kinderen hebben een grotere kans op hersenschade. De overheid zou ons daartegen moeten beschermen. Maar er is nooit serieus ingegrepen tegen de vervuiling van Tata Steel.

Daarom vandaag: ACTIE!

Het begon al afgelopen nacht. Met z’n honderden sliepen we in het speciaal opgezette actiekamp. Nu staan we op het terrein van Tata Steel om in het hart van de grote vervuiler te protesteren.

Overheid, laat ons niet stikken. De overheid moet onze gezondheid beschermen, maar beschermt eerder de winst van vervuilers. Samen met omwonenden en klimaatactivisten eisen we verandering. We willen dat de overheid de meest ziekmakende onderdelen van Tata Steel direct sluit. Tata Steel kan alleen staal blijven maken als het de gezondheid, de natuur en het klimaat geen schade toebrengt.

Doe je met ons mee? Like en deel dan deze livestream, moedig de actievoerders aan in de comments, en kom daarna zelf online in actie op https://act.gp/actieTataSteel

Livestream hier

– Uigelichte afbeelding ontleend aan twitter