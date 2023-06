Liveblog: burgeroorlog in Rusland

Je hebt ongetwijfeld meegekregen dat het in Rusland wat uit de klauw aan het lopen is. Huurlingenbaas Prigozhin heeft min of meer de oorlog verklaard aan het ministerie van Defensie en de legertop. Eenheden van Wagner zouden zich op nog maar 380 kilometer van Moskou bevinden.

Formele aanleiding tot de oorlogsverklaring is een aanval van de Russische luchtmacht op Wagner-eenheden. Geen idee of dat waar is, of dat Prigozhin de aanval in scene heeft gezet. Aan analyses wagen we ons liever niet, vanwege het ontbreken van deskundigheid. Hieronder een liveblog, voornamelijk bestaande uit berichten die we op sociale media tegenkomen. Voor alles geldt natuurlijk: FWIW. Het is niet mogelijk alle info te checken en ongetwijfeld slipt er zo nu en dan een berichtje tussendoor dat achteraf onjuist blijkt te zijn.

Russia is bombing own oil storage to block Wagner from getting fuel https://t.co/CCgetfjyBR

Beelden van Wagner-eenheden die volgens Russische bloggers oprukken naar Moskou:

Russische Blogger behaupten, dass diese Aufnahmen einen Rebellen(!)-Konvoi mit Panzer, Schützenpanzer und Ural-LKW in der Region #Lipezk zeigen. Sollte das so sein, wären es für Prigoschin und Co. nur noch 380 km nach Moskau. pic.twitter.com/kzdz0mVi2a

Beelden van een Russisch transportvliegtuig dat wordt neergehaald door luchtafweergeschut van Wagner:

An Antonov An-26 Transport Aircraft with the Russian Air Force is now Confirmed to have been Shot Down today by Wagner PMC Forces somewhere in the Voronezh Region of Western Russia; it was originally thought that this could be a Video from last year but that is not the case. pic.twitter.com/6B3N5ORguQ

Prigozhin heeft iedereen voor de gek gehouden toen hij zich beklaagde over een gebrek aan materiaal en munitie:

"The whole of April and May, Prigozhin lied about the alleged ‘projectile famine,’ the 1st and 7th Assault Squads have a huge stockpile of MANPADS and captured Javelins. A source from Prigozhin's security service said that preparations for this scenario took more than 2 months" pic.twitter.com/dzadlke7Dg

Op sociale media wordt druk gespeculeerd over de gevolgen van Prigozhin’s actie voor de oorlog in Oekraïne. Die lijken voorlopig heel beperkt:

Too early to say what impact Prigo coup will have on the counteroffensive. AFAIK:

– No significant decrease of Russian military activity on the frontlines in Ukraine.

-Russian rates of fire have not decreased.

– No major Russian frontline troop rotations have been observed.*

— Franz-Stefan Gady (@HoansSolo) June 24, 2023