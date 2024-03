Linkse actiegroep eist sabotage Teslafabriek op

De linkse actiegroep Vulkangruppe heeft het in de fik zetten van een electriciteitsmast en de sabotage van een Tesla-fabriek in de omgeving van Berlijn opgeëist. Door de brand viel de stroom in de omgeving uit, waardoor Tesla zich gedwongen zag de productie stop te zetten. Ook woningen in de buurt van de fabriek zitten zonder stroom, wat dan weer wat minder vermakelijk is.

Volgens de Vulkaangroep consumeert Tesla “de aarde, grondstoffen, mensen en werknemers” om wekelijks 6000 auto’s uit kunnen spugen. Helaas wordt er niks gezegd over Musk’s overname van Twitter, maar dat moeten we er dan maar bij denken.

Omwonenden en milieugroepen protesteren al tijden tegen de uitbreidingsplannen van Tesla. Voor die uitbreidingsplannen moet een flink aantal bomen gekapt worden. Het bos naast de fabriek is inmiddels bezet door milieuactivisten.

Ook de omwonenden zijn niet blij met de uitbreidingsplannen. De fabrieksuitbreiding ligt in een waterbeschermingsgebied. Bovendien heeft Tesla de reputatie dat het zich weinig gelegen laat liggen aan milieunormen.

Bron: Spiegel Wirtschaft

Uitgelichte afbeelding: hoofdkwartier Tesla in Texas – By Larry D. Moore, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=119409281