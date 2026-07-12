Lindsey Graham onverwacht overleden

Pyt van der Galiën

De Republikeinse senator Lindsey Graham is gisteren na “een korte en plotselinge ziekte” overleden. Een specifieke doodsoorzaak is niet bekend gemaakt, maar volgens “welingelichte kringen” is Graham overleden aan een hartaanval.


Graham’s dood is slecht nieuws voor zowel Oekraïne als Israël, want Graham steunde beide landen door dik en dun en had als een van de weinige senatoren het oor van Trump.

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Zelensky reageerde dan ook meteen:

Op X wemelt het inmiddels van de complottheorieën:

Dat Poetin zo gek zou zijn een Amerikaanse senator te vermoorden, is natuurlijk nogal onwaarschijnlijk. Oude mannen – Graham was 71 – overlijden wel vaker onverwacht aan een hartaanval.

UItgelichte afbeelding: By US Senate Photo Office – https://www.lgraham.senate.gov/public/_cache/files/0efe32b3-7253-4989-9d29-68cda7ff61ed/u.s.-senator-lindsey-graham-photogallery.jpg, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86456880

Pyt van der Galiën