Lindsey Graham onverwacht overleden

De Republikeinse senator Lindsey Graham is gisteren na “een korte en plotselinge ziekte” overleden. Een specifieke doodsoorzaak is niet bekend gemaakt, maar volgens “welingelichte kringen” is Graham overleden aan een hartaanval.

Statement from the Office of U.S. Senator Lindsey Graham (R-South Carolina). pic.twitter.com/CQ5yVvqTH1 — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 12, 2026



Graham’s dood is slecht nieuws voor zowel Oekraïne als Israël, want Graham steunde beide landen door dik en dun en had als een van de weinige senatoren het oor van Trump.

Zelensky reageerde dan ook meteen:

Deeply saddened by the news of the passing of United States Senator Lindsey Graham. Lindsey was a true defender of freedom and the values that make our world safer. He visited Ukraine ten times during the years of Russia’s full-scale invasion and was here with our people when it… pic.twitter.com/7oE2F5ZDAy — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2026

Op X wemelt het inmiddels van de complottheorieën:

Dat Poetin zo gek zou zijn een Amerikaanse senator te vermoorden, is natuurlijk nogal onwaarschijnlijk. Oude mannen – Graham was 71 – overlijden wel vaker onverwacht aan een hartaanval.

UItgelichte afbeelding: By US Senate Photo Office – https://www.lgraham.senate.gov/public/_cache/files/0efe32b3-7253-4989-9d29-68cda7ff61ed/u.s.-senator-lindsey-graham-photogallery.jpg, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86456880