Lilian Marijnissen stapt op als fractievoorzitter SP

Lilian Marijnissen stapt op als fractievoorzitter van de SP en verlaat de Tweede Kamer. Dat heeft ze vandaag gemeld op Twitter. Leden (en blijkbaar ook ex-leden als ondergetekende) ontvingen een email met onderstaande verklaring:

Beste secretaris, Volksvertegenwoordiger zijn vraagt veel, maar brengt nog zoveel meer. Het is een grote eer en verantwoordelijkheid om de stem van mensen te mogen zijn. Helaas hebben afgelopen verkiezingen voor de SP niet het resultaat gehad waar wij op gehoopt hadden en wat Nederland zo hard nodig heeft. Op basis hiervan merk ik dat er in de partij behoefte is aan een nieuw gezicht. Daarom treed ik terug als fractievoorzitter en Kamerlid van de SP. Ik ben mij er altijd van bewust geweest dat het een grote, maar ook tijdelijke eer is om voor mijn partij de aanvoerder te mogen zijn. Uiteindelijk is het niet de politiek, maar zijn het de mensen die de wereld veranderen. De medewerkers in de zorg die elke dag werken met hun hart, de getroffen gezinnen in het toeslagenschandaal die blijven strijden voor een eerlijke overheid en al die werkenden en gepensioneerden die Nederland draaiende houden. Heel graag wil ik alle SP-leden, collega’s en bondgenoten danken voor de gezamenlijke strijd voor een socialer Nederland. Die strijd gaat door en een sterke SP blijft harder nodig dan ooit. Ik hoop daarom dat de SP op uw steun kan blijven rekenen. Met vriendelijke groet, Lilian Marijnissen

Marijnissen’s vertrek was onvermijdelijk geworden. Bij de parlementsverkiezingen in november hield de SP maar vijf zetels over, een treurig dieptepunt in de geschiedenis van de partij. Marijnissen probeerde de moed er nog in te houden, maar de afgelopen tijd groeide de kritiek, ook – en met name – binnen de partij zélf.

Iedereen realiseert zich dat het roer om moet, maar niemand heeft enig idee in welke richting het schip moet varen. Een opvolger is niet in zicht. Renske Leyten, de meest voor de hand liggende kandidaat, is opgestapt en voelt na 17 jaar (slopend) lidmaatschap van de Tweede Kamer waarschijnlijk weinig voor een come back. Bovendien wordt Leyten sterk geassocieerd met Marijnissen en de oude garde binnen de SP. Met alle respect voor die oude garde: het wordt tijd afscheid te nemen.

Uitgelichte afbeelding: Door DWDD – DWDD, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67529495