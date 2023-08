Liefdesjaren komen er aan

Jimmy Webb had al in de Fab Forty gestaan met Up, up and away – althans, een nummer door hem geschreven. Zijn grote doorbraak als auteur moest nog komen. In de laatste Fab Forty stonden de Strawberry Children – zanger: Jimmy Webb – hoog genoteerd. Het achtergrondkoor? Misschien de Fifth Dimension…

Ik hoor het voor het eerst na 56 jaar terug met een schok van herkenning. Het is niets geworden in de mainstream.



Love years coming

– Uitgelichte afbeelding: By Tore Sætre – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52838289