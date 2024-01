Liefde heeft je tot dwaas gemaakt

“The day the music died” bereikt vandaag de AOW-gerechtigde leeftijd (ik houd het toch maar op 65).

Dit is een van de laatste postuum uitgebrachte singles van Buddy Holly, niet eens te vinden in de Wikipedia-discografie. Niets is volmaakt of compleet.



Love’s made a fool of you

(de plaat kwam ontluisterend laag in de VK-hitparade, 1964)

Er is een met Crickets-vocalen ingedubde versie, maar doe dan gewoon die van de Bobby Fuller Four – Bobby is ook een gouden rock’n’roll-dode.

(En eerlijk gezegd vind ik deze versie beter, maar zij is dan ook bedoeld geweest voor uitgave).



1966

