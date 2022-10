Lied van de gelijkheid #Mahsa_Amini

Een als feministisch aangemerkt lied, geschreven en in omloop gebracht in 2007.

Nu het lied van wat al een revolutie wordt genoemd met betrekking tot Iran, na de moord op Mahsa Amini door de zogenaamde zedigheidspolitie.

“Revolutie” is hier het proces van bevrijding door verzet. Of de macht gebroken kan worden… slechts terwille van de hopelozen is ons de hoop gegeven.

Het lied met Engelse ondertitels en beelden van de afgelopen dagen.

An Iranian feminist classic (since 2007) sung with English subtitles and imagery related to the ongoing feminist antiauthoritarian protests and uprisings sparked by the murder of Kurdish woman Jîna/Mahsa Amini from Rojhelat (eastern) Kurdistan by the "morality" police of Tehran. pic.twitter.com/CDuRtA3KMC

