Een extra belasting op buitengewone energiewinsten is heel erg liberaal

De site Joop is en blijft vijandig gebied voor ons. Als u er aan herinnerd moet worden: toen Bart Schut nog “een linkse jongen” was (een middelbare man die zich zo noemt kan al niet deugen) kreeg hij er de ruimte om Krapuul als een stelletje antisemieten af te schilderen. Een weerwoord werd niet toegestaan.

Die site is dus treife, om in de stemming te blijven – alleen voor Han van der Horst maak ik een uitzondering. Ik heb hem leren kennen bij de Vrije Socialisten, anarchisten dus, hij stapte over naar de PvdA. Maar hij is integer en heeft zijn lidmaatschap trouwens opgezegd.

Hier wijst hij op het glorieuze verleden van de liberalen, speciaal in de persoon van Treub, die bijvoorbeeld de “naasting” van de tram in Amsterdam heeft doorgezet: openbaar vervoer is geen kwestie van private winst maken. Kom daar nu maar eens om bij zich noemende liberalen.

Geld moet je verdienen niet door omstandigheden in de schoot geworpen krijgen.

Minister Eelco Heinen heeft het er maar moeilijk mee. In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af voor een extra belasting op de megawinsten van energiebedrijven. Dat is allemaal niet zo makkelijk, stelt hij. Dat lukt niet zomaar. Het kostte het kabinet Jetten geen enkele moeite om de sociale voorzieningen verder af te breken maar dit is blijkbaar een heel probleem. Er wordt op gewezen dat in 2022 een dergelijke belasting weliswaar drie miljard euro opleverde, maar dat daartegen nog steeds wordt geprocedeerd. Tegelijk doemt opnieuw de dooddoener aller dooddoeners op: wij moeten dat Europees regelen.

Toch ligt het model al klaar. Het is 116 jaar oud en uitgewerkt door de toenmalige bewindsman Willem Treub.

– Uitgelichte afbeelding: Door N.V. Vereenigde Fotobureaux – Nationaal Archief, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46529416