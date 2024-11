Lichtvervuiling aanpakken bij de bron

De nachten worden weer langer, maar worden ze ook donkerder? Ondanks de groeiende aandacht voor lichtvervuiling gebruikt de mens nog steeds erg veel kunstlicht. Meer dan nodig, en meer dan goed is voor mens en natuur. Op 26 oktober was het de twintigste Nacht van de Nacht om daar aandacht voor te vragen. Ecoloog Kamiel Spoelstra licht de effecten op de natuur toe, en hoe je die kunt verminderen.

Kamiel Spoelstra van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) doet al jaren onderzoek aan de gevolgen van nachtelijk kunstlicht op dieren en de hele natuur. Nachtelijke verlichting heeft invloed op onze natuur, maar het was lange tijd onduidelijk hoe groot die invloed is. Nu is bekend dat verlichting in bosranden op langere termijn leidt tot afname van het aantal nachtvlinders en tot verstoring van het gedrag van grotere dag- en nachtdieren. Lees hier meer over in het dossier Lichtvervuiling van het NIOO.

– Uitgelichte afbeelding: Door Data: Marc Imhoff/NASA GSFC, Christopher Elvidge/NOAA NGDC; Image: Craig Mayhew and Robert Simmon/NASA GSFC – https://visibleearth.nasa.gov/view.php?id=55167 (image link), Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=233702