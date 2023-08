Lichaam Prigozhin geïdentificeerd

Volgens Russische media zijn de lichamen van Wagnerbaas Yevgeni Prigozhin en zijn rechterhand Dimitry Utkin inmiddels geïdentificeerd. Daarmee zijn de laatste twijfels wel weg: de fascistische huurlingenleider heeft daadwerkelijk het tijdelijke voor het eeuwige verruild. De wereld is een beter oord geworden.

Prigozhin’s vliegtuig werd volgens de Wagnergroep gisteren uit de lucht geschoten door de Russische luchtafweer. De beelden lijken daar inderdaad op te wijzen, al valt er niet uit te sluiten dat er aan boord een bom ontplofte.

Op Telegram en Twitter gonst het van de geruchten over eenheden van Wagner die een opstand zouden overwegen, maar dat lijkt een kansloze affaire. Na de mislukte opstand van Wagner in juni hebben Poetin en de legertop Prigozhin’s privémilitie systematisch ontmanteld. De groep beschikt niet meer over zwaar materieel en is nu ook nog onthoofd. Naast Prigozhin zijn ook Dimitry Utkin en Valery Chekalov om het leven gekomen.

Utkin (een neonazi) werd gezien als de rechterhand van Prigozhin. Hij verzorgde de recrutering en de opleiding van de huurlingen van Wagner. Chekalov leidde de veiligheidsdienst van Wagner en fungeerde daarnaast als (tot op het bot corrupte) fondsenwerver en financieel manusje-van-alles:

Valeriy Chekalov was the shareholder of Evropolis via Neva JSC – famour for oil deal in #Syria but also many other shady trades. The company was also paying all the fighters and was procuring arms and equipment https://t.co/iBBCJN1BjC — alleyesonwagner (@alleyesonwagner) August 23, 2023



Opvolgers zijn niet in zicht, dus waarschijnlijk betekent dit het einde van Wagner als zelfstandig opererende groep.

Update:

Lachen met RT. Daar probeert men ons nu wijs te maken dat de piloot van het vliegtuig een hartaanval kreeg als gevolg van vaccinatieschade:

Ik zag dit al ..😂 (de onderzochte stukjes ter plekke hingen in een boom). pic.twitter.com/xrP9M08K1u — Opnieuw-bekijken (@opnieuwbekijken) August 24, 2023



Uitgelichte afbeelding: Poetin en Progozhin in de tijd dat alles nog koek en ei was tussen die twee: By Government of the Russian Federation, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98211198