Leven in de stad: kwartiertje groen doet al wonderen voor de geest

Stedelingen lopen meer risico op mentale problemen, maar korte periodes in het groen kunnen helpen. Stadsbossen zijn daarvoor essentieel, maar ook meer bomen in de straat of zelfs extra ramen kunnen een verschil maken.

Een steeds groter aandeel van de wereldbevolking woont in steden: tegen het midden van deze eeuw zal dat zelfs 70 procent zijn. Dat heeft gevolgen voor de volksgezondheid, want mentale problemen zoals angst- en stemmingsstoornissen komen vaker voor in de stad.

Maar een recente studie van de universiteit van Stanford toont aan dat een zelfs korte tijd doorbrengen in de het groen helpt tegen een brede waaier aan psychische aandoeningen. De analyse verzamelde gegevens van bijna 5900 deelnemers uit 78 experimentele studies.

Alle soorten stedelijke natuur blijken te helpen, maar met name stadsbossen hadden een groot effect tegen depressie en angst.

