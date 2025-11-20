Leve de blaadjes, ban de bladblazer!

In het najaar komt de opruimer in de mens naar boven. Dode bloemen moeten de tuin uit, bruine bladeren in de biobak. Alsof we de winter willen bezweren, moet de tuin zo fris en monter mogelijk zijn. Gooi dorre bladeren en bloemen niet meteen in de biobak. Laat dit op bergjes in de border liggen, hier profiteert menig vogel van. Onder bladerhopen gaat een wereld schuil, die van levensbelang is.

Doe jezelf, je buren, de insecten en de vogels een plezier en ban de bladblazer. Afgevallen bladeren hebben een belangrijke rol te vervullen voor veel dieren en planten in je tuin. Afgevallen bladeren zijn sfeervol, een perfecte isolatielaag in de winter en natuurlijke bemesting in de lente.

– Uitgelichte afbeelding: Door Cbaile19 – Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36594025