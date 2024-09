Lessen van een wees in Soedan

Mijn hart doet pijn bij deze reportage als ik Soedanese kinderen als skeletten zie en overlevenden van slachtpartijen en massaverkrachtingen tegen Zware Afrikaans etnische groepen. Ik denk maar: Het kan niet erger worden dan dit.

Maar dan besef ik: Ja hoor, dat kan.

De wreedste militie in Soedan (de lat ligt hoog) is de Rapid Support Forces, die nu de stad El Fasher bombardeert en in opmars is. El Fasher en het nabijgelegen kamp Zamzam kunnen elk ogenblik vallen, waarbij meer dan een miljoen burgers blootgesteld kunnen worden aan gruwelen die de militiemannen vele malen eerder hebben aangericht.

President Biden heeft deze week de leider van de Verenigde Arabische Emiraten ontmoet, de voornaamste ondersteuner van de Rapid Support Forces terwijl ze gruweldaden bedrijven. Biden prees de Verenigde Arabische Emiraten als een natie “die altijd naar de toekomst kijkt” zonder een zucht te laten horen als publieke afkeuring van een goed gedocumenteerde etnische zuiver die door tenminste één waakhondorganisatie aangemerkt wordt als genocide.

