Lessen van de acties rond het Sterrebos

Wat een prestatie: 12 dagen in een boom hangen. Bosbeschermers hadden er alles voor over om het Sterrebos in Limburg te redden. Toch wordt het 200 jaar oude bos nu gekapt. Welke lessen kunnen we van deze grote en sensationele actie leren?

Hoe zat het ook alweer met het Sterrebos?

De autofabriek van VDL NedCar bij Born wil uitbreiden. Daarvoor had het bedrijf zijn ogen laten vallen op het Sterrebos, een oud bos van 7 hectare waar zeldzame soorten leven als de watervleermuis en de bosuil. Op 28 januari klommen bosbeschermers de bomen in om het Sterrebos tegen kap te beschermen. Op 8 februari werden de laatste bosbeschermers uit de bomen gehaald en werd onmiddellijk gestart met de kap.