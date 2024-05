Leren leven met de Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot die in 2017 ons land bereikte. De soort komt inmiddels wijdverspreid voor met name in de zuidelijke provincies en zal niet meer uitgeroeid kunnen worden. Gelukkig blijken de negatieve aspecten van het voorkomen van deze soort minder groot dan vaak geclaimd. Met goede voorlichting en gerichte maatregelen zullen we moeten leren leven met deze hoornaar.

De Aziatische hoornaar komt momenteel vooral ten zuiden van de grote rivieren voor. In 2023 zijn meer dan 500 nesten vastgesteld, in Vlaanderen meer dan 6400. Groningen is de enige provincie waar nog geen nest gevonden is. Ieder jaar neemt het aantal nesten met een factor zeven toe, waardoor EIS Kenniscentrum Insecten voor 2024 niet minder dan 3700 nesten voor ons land verwacht. (…)

Wil je meer weten, lees dan het volledige rapport ‘Hoe verder met de Aziatische hoornaar?‘ (pdf: 6,3 MB).

– Uitgelichte afbeelding: By Charles J. Sharp – Own work, from Sharp Photography, sharpphotography, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52006827