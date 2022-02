Leiders Canadese nazitruckers opgepakt

De Canadese politie heeft Tamara Lich en Chris Barber, twee leiders van het nazikonvooi dat het centrum van Ottawa al bijna twee weken lamlegt, gearresteerd. Beiden werden dinsdag opgepakt en zouden nog steeds vast zitten.

De politie heeft de truckers opgeroepen de stad te verlaten, maar die weigeren daar gehoor aan te geven. Intussen arriveert er steeds meer politie in Ottawa. Naar verwachting zal de politie komend weekend beginnen met de ontruiming van het stadscentrum. Rijkelijk laat, want het had natuurlijk nooit zo ver mogen komen.

Lich wordt algemeen gezien als de belangrijkste initiator van het nazitruckersprotest. Tot voor kort was Lich secretaris van de extreemrechtse, separatistische Maverick Party, die streeft naar onafhankelijkheid voor het westen van het land. Zélf woont ze inmiddels in Boston, Massachusets. Haar privé-vermogen wordt geschat op $1,5 miljoen. Ze behoort dus bepaald niet tot de Slachtoffers van de Globalisering. Volgens Lich is er inmiddels beslag gelegd op haar bankrekening, wat al dan niet waar kan zijn (persoonlijk hoop ik dat het waar is).

Premier Trudeau heeft afgelopen maandag een noodwet afgekondigd, die deelname aan de blokkade van het stadscentrum illegaal maakt. Ook kan het OM beslag leggen op de bankrekening van deelnemers.

Naast Barber en Lich zijn nog diverse anderen gearresteerd. Vermoedelijk probeert de politie het konvooi eerst te ‘onthoofden’ door de leiders op te pakken. Zonder effectieve leiding, zou het ontruimen van het stadscentrum makkelijker moeten verlopen.

Zowel Barber als Lich moeten vandaag op gelijkluidende aanklachten voor de rechtbank verschijnen.

Hieronder arrestatie van Barber:

