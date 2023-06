Leider Wagner-groep weigert zijn eenheden onder commando van het Russische ministerie van Defensie te plaatsen

Het Russische ministerie van Defensie heeft een contract getekend met de Akhmat-groep, een paramilitaire organisatie die vrijwel geheel uit Tsjetsjenen bestaat.

Volgens een onlangs ingevoerde Russische wet moeten alle huurlingenlegers vóór 1 juli zo’n contract tekenen. Tot nu toe opereerden die legertjes zelfstandig, maar na ondertekening van het contract komen ze formeel onder bevel te staan van de minister van Defensie, Sergei Shoigu.

Iedereen zat vol spanning te wachten op de reactie van Yevgeny Prigozhin, het hoofd van de Russische Wagner-groep. Die stelde niet teleur: hij liet weten dat de wet niet van toepassing is op de Wagner-groep en dat Shoigu voor de rest dood kon vallen.

De wet is natuurlijk juist specifiek gericht op Prigozhin. Prigozhin laat geen gelegenheid onbenut om Shoigun en de legertop voor incompetente losers uit te maken, vaak in bewoordingen die niet voor herhaling vatbaar zijn. Uiteraard heeft dat hem binnen het ministerie van Defensie en de legertop geen vrienden opgeleverd.

Prigozhin zegt dat de Wagner-groep Russische belangen dient, maar dat de “uiterst effectieve commandostructuur” van de groep ondergraven wordt als ze verantwoording af moet leggen aan een sukkel als Shoigu.

Geheel in stijl ging de leider van de Wagner-groep meteen in de aanval. Volgens hem zal Shoigu de weigering een contract te tekenen aangrijpen om geen wapens en munitie meer te leveren aan zijn organisatie. Prigozhin heeft Shoigu er in het recente verleden al vaker van beschuldigd de acties van zijn groep te saboteren door geen of te weinig munitie te leveren.

Bron: Al Jazeera

Uitgelichte afbeelding: y Government of the Russian Federation, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98211198