Legendarische contrabassist Danny Thompson overleden

De Britse contrabassist Danny Thompson is eergisteren overleden. Een doodsoorzaak is niet bekend gemaakt. Bij het grote publiek was Thompson minder bekend, maar hij heeft met vrijwel elke grote naam op het podium of in de studio gestaan.

Van 1964 tot 1967 was Thompson lid van Alexis Korner’s Blues Incorporated, waar hij Jack Bruce opvolgde. Alexis Korner wordt gezien als “de vader van de Britse blues”, en veel grote namen uit de Britse bluesscene – waaronder naast Bruce ook Charlie Watts en Ginger Baker – zijn door hem “opgeleid”:

Thompson speelde met hetzelfde gemak folk, rock, blues en jazz. In 1967 sloot hij zich aan bij Pentangle, een band die folk mengde met rock en jazz. Arnold’s keuze:

Thompson speelde ook bas en contrabas op Five Leaves Left, het debuutalbum van de destijds nog volledig onbekende Nick Drake:

Thompson’s werk met John Martyn mag niet natuurlijk niet ontbreken. De mooiste song van één van mijn favoriete albums:

Nog een favoriet van Arnold. Van Like An Old Fashioned Walz:

Ook voor artrock draaide Thompson zijn hand niet om:

Uiteraard grijpen we elk excuus aan om Kate Bush nog eens te laten horen:

Thompson’s eerste soloalbum verscheen pas in 1987, verbijsterend voor iemand met zijn staat van dienst. Til Minne Av Jan is een fraaie ode aan de veel te jong overleden Zweedse jazzpianist Jan Johansson. Soms heb je geen tekst nodig om je gevoelens uit te drukken:

In 2007 ontving Thompson twee BBC Radio 2 Folk Lifetime Achievement Awards, zowel voor zijn werk met Pentangle als voor zijn verdiensten als soloartiest. Niemand verdiende dat meer dan hij.

Thompson is 86 jaar geworden.