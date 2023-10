Lawaaidemo bij boekpresentatie Filip Dewinter in Scheveningen

Komende zaterdag (7 oktober) presenteert Filip Dewinter van het Vlaams Belang zijn boek over omvolking in de Buena Vista Beach Club in Scheveningen. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Voorpost.

Op zaterdag 7 oktober komt Filip Dewinter (Vlaams Belang) zijn boek over 'omvolking' presenteren tijdens een bijeenkomst van de extreemrechtse organistatie Voorpost. De 'boekvoorstelling' wordt gehouden in de Buena Vista Beach Club in Scheveningen. 1/ pic.twitter.com/lPh9ifKe7j — Oma Vaxxi's Wappiehoekje 😸 (@wappiehoekje) October 4, 2023

Er is een lawaaidemonstratie tegen de bijeenkomst met Dewinter georganiseerd. Om 18.45 verzamelen bij het standbeeld van de Vissersvrouw van Scheveningen.

Het is niet de eerste keer dat de Buena Vista Beach Club fascisten faciliteert, ook FvD heeft er in het verleden bijeenkomsten georganiseerd.

