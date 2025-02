Land van Ons maakt bezwaar tegen pachtcontract Boterhuispolder

We hebben in een brief aan de gemeente Teylingen gevraagd om haar besluit over een nieuw pachtcontract in de Boterhuispolder te herzien. Door deze gunning dreigt onderzoek naar mogelijkheden voor de landbouw en toekomst in Veenweidegebied te mislukken en het herstel van biodiversiteit moeilijker te worden.

Toekomst veenweidegebied

Ons perceel ligt naast het door de gemeente opnieuw verpachte perceel Boterhuispolder. Op ons perceel doen we wetenschappelijk onderzoek naar mogelijkheden voor de landbouw van de toekomst in Veenweidegebied onder leiding van het Centrum voor Milieukunde van de Leidse Universiteit. Dit onderzoek PolderLab Vrouwe Venne wordt gedaan met steun van de regio Holland Rijnland, waar de gemeente Teylingen ook deel van uitmaakt. Dit onderzoek dreigt nu te mislukken.

Biologische landbouw

De Boterhuispolder is een belangrijk referentiegebied in het onderzoek. Om dit onderzoek te laten slagen, is het essentieel dat landbouw in de Boterhuispolder strikt biologisch blijft. Wij dringen er dan ook op aan dat dit criterium doorslaggevend bij een herziene aanbesteding wordt opgenomen.

Wij verpachten onze percelen op grond van goede plannen voor herstel van biodiversiteit. Zo dragen we bij aan het landelijke streven van minimaal 15% biologische landbouw in 2030. Biologische landbouw zorgt voor een gezonde bodem en voedsel, schone lucht en schoon (drink)water. Daarnaast draagt biologische landbouw bij aan de oplossing van het stikstofprobleem.

Stop gunnen aan de hoogste bieder

Wij zien dat de situatie in Teylingen niet op zichzelf staat. Juist de overheid sluit pachtcontracten af voor een paar jaar. Dat maakt het voor boeren lastig om te investeren in duurzaamheid. Loopt het pachtcontract af dan kan de boer zijn of haar grond weer kwijtraken. Meestal gunt de gemeente of provincie dit aan de hoogste bieder. De overheid kijkt dan te weinig naar het beste plan voor het gebied, herstel van biodiversiteit of andere lange termijndoelen. De grond-en pachtprijzen zijn in Nederland in tegenstelling tot ons omringende landen al torenhoog. Nu worden die ook nog eens opgedreven door de grondhonger onder boeren om mest uit te kunnen rijden en de vraag naar woningen. Zo ging de pacht in Teylingen met een factor 4 omhoog.

Actief pacht-en grondbeleid ijzersterk instrument

De torenhoge prijzen zijn een grote belemmering voor startende jonge boeren, boeren in transitie en biologische boeren. Actief pacht- en grondbeleid is een sterk instrument in handen van de overheid en terreinbeherende organisaties. Wij vinden dat de overheid in moet zetten op betaalbare toegang tot agrarische grond om een sprong voorwaarts te maken voor een vitaal platteland, toekomstperspectief voor de boeren en een gezonde omgeving voor inwoners.