Lachwekkende neppeiling WNL: FVD tweede partij van het land

De laatste tijd hebben we voornamelijk gelachen om linksgekkies, maar rechtsgekkies kunnen er natuurlijk ook wat van. Een onlinepeiling van WNL onder bijna 30.000 deelnemers wijst uit dat FVD bij de komende parlementsverkiezingen op 20% van de stemmen zou kunnen rekenen. FVD zou daarmee de tweede partij van het land worden, achter de PVV die maar liefst 48,6% van de stemmen zou krijgen.

In de peilingen van De Hond en Een Vandaag schommelt de PVV rond de 30 zetels en scoort FVD 3 tot 5 zetels, maar die peilingen worden dan ook georganiseerd door Het Kartel en zijn dús onbetrouwbaar. In feite staan we volgens DDS en EJ Bron aan de vooravond van de Grote Rechtse Revolutie.

Dat er wel iets aan te merken valt op de representativiteit van een onlinepeiling onder een heel specifieke doelgroep is de rechtsgekkies blijkbaar ontgaan. Een onlinepeiling onder de lezers van One World zou ongetwijfeld uitwijzen dat BIJ1 de grootste partij van het land wordt, op de voet gevolgd door de PvdD. Lijkt ook ietwat onwaarschijnlijk.

Geen idee of men bij DDS écht geloof hecht aan deze onzin of net doet alsóf, maar op X/Twitter wordt het voor zoete koek geslikt. Dat wordt ruw ontwaken op 29 oktober.

Uitgelichte afbeelding: Door Elekes Andor – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46878581