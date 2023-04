Lachen met Karrolaain

Altijd weer lachen met populisten. Alles wat je als populist wilt veranderen is heel eenvoudig en kan morgen geregeld worden. Als de wil maar aanwezig is! Alles dat je niet wilt veranderen daarentegen, is hóógst complex en vraagt om een genuanceerde benadering. Je weet immers nooit wat de gevolgen zullen zijn!

Uitgelichte afbeelding: Door BrokenSphere – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5830328