Lachen met de slechte verliezers van FVD + Update

Mocht je denken dat de reactie van de SP op de nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen dom en kinderachtig is: you ain’t seen nothing yet. Bij FVD wordt bij tegenvallende resultaten het geluid uitgezet en gaat iedereen heel hard BOE!! roepen.

De lokale afdelingen kunnen er ook wat van. Hieronder de lijsttrekker in Urk, waar men op de absolute meerderheid rekende, maar Baudet’s fascistenclubje NUL (0) zetels haalde. Van de reactie van lijsttrekker Joas van der Reest val veel te leren. Bijvoorbeeld dat je als aspirerend politicus beter niet in beschonken toestand met de pers kunt praten. Joas over zijn concurrenten: “…dat een dementerende vrouw een zetel haalt, dat een dementerende man die alles vergeet DRIE zetels haalt!”.

Inmiddels is Van der Reest weer terug in Groningen, waar hij zich naar eigen zeggen beter thuis voelt dan tussen het incestueuze vissersplebs in Urk.

Ook in Utrecht kwam de verkiezingsnederlaag hard aan. Nul zetels, en dat terwijl je naar eigen zeggen toch écht Het Volk vertegenwoordigt. Hier moet meer aan de hand zijn: STOP THE STEAL!! Wat blijkt een dag later? Oeps, foutje. De melder heeft zich vergist. Hij/zij/het heeft stembureau 613 verward met stembureau 676:

De tweets zijn inmiddels haastig verwijderd, maar gelukkig hebben we de screenshots nog. Andere tweets staan er nog wél. Uiteraard willen we die jullie niet onthouden:

Met dank aan @Touaregtweet voor de screenshots.

Update: Van der Reest heeft zijn excuses aangeboden. Hij richt de pijlen nu op Baudet en FVD.

Uitgelichte afbeelding: By Tyler Merbler from USA – DSC09426-2, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98692651