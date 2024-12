De laatste peiling van het jaar. De PVV verliest 3 zetels, maar blijft de met afstand grootste partij. De VVD wint een zetel van BBB. Van NSC blijft niks over. Grote (virtuele) winnaar is het CDA, dat nu op 16 zetels staat. Links schopt nog steeds geen deuk in een pakje boter.

Uitgelichte afbeelding: Door Vera de Kok – Eigen werk, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=140795295