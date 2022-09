Laat alle hoop varen over Bolivia

Er zijn mensen die zeggen dat “het westen” en meer bepaald de Verenigde Staten met bijbehorend imperium aan het ondergaan is.

Dat het Avondland aan het ondergaan is heeft al behoorlijk oude papieren. Voor iemand die dialectisch probeert te redeneren een mooie taak om er tegen in te redeneren. Misschien een andere keer, nu niet.

En dan, wat is “het westen”? Ligt Bolivia daar niet in?

Het land dat opnieuw op weg is naar “het socialisme” leest de president van Chili, de meest linkse die Chili gehad heeft sinds de moord op Allende, de les: de VS zijn bezig met coups in Nicaragua… en Iran.

Met dat laatste wordt het oplaaiende verzet tegen de hoogst onzedelijke zedelijkheidspolitie bedoeld.

Als dat een VS-coup is, dan graag een, twee vele VS-coups. Maar men weet meteen dat het niet klopt, daarvoor hoef je maar naar Afghanistan te wijzen.

En bovendien is “het westen” aan het ondergaan.

Chile's Boric backs coup efforts in Iran and Nicaragua in UNGA address, calling for the release of US-backed criminal coup actors in Nicaragua—despite that Chilean security forces were recently filmed brutalizing students in Santiago. pic.twitter.com/FbgkOQMjbT — Kawsachun News (@KawsachunNews) September 20, 2022

Dag illusies over Bolivia.

(Inmiddels heeft het Iraanse regime Instagram gesloten. Er komt te veel opstand in beeld. In 1978/79 was er ook geen Instagram [nodig] voor het omverwerpen van het regime. Alle succes gewenst aan de vrouwen, die naar de beelden laten zien, volop gesteund worden door mannen).

– Uitgelichte afbeelding: By Zereshk – Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3609410