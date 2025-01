Kwart van de zoetwaterfauna bedreigd met uitsterven

Een groot internationaal onderzoek naar de vissen, kreeftachtigen en libellen in zoet water laat zien dat meer dan een kwart van deze soorten wereldwijd bedreigd wordt met uitsterven. De gegevens laten ook zien wat er moet gebeuren om uitsterven te voorkomen.

Zoet water is van enorm belang voor de biodiversiteit. Minder dan een procent van het oppervlak van de aarde bestaat uit zoet water, terwijl meer dan tien procent van de biodiversiteit afhankelijk is van zoetwaterbiotopen. Internationaal natuurbeleid was recent vooral gericht op mariene of terrestrische biotopen, en er was weinig aandacht voor de specifieke bedreigingen van zoetwaterbiotopen. Een team van tachtig wetenschappers heeft aan de hand van de Rode Lijst-status van 23.496 soorten vissen, kreeftachtigen en libellen een inschatting gemaakt van de bedreiging van zoetwaterfauna. Uit deze in Nature gepubliceerde analyse bleek dat ongeveer 23 procent van de soorten op wereldschaal bedreigd is, variërend van 30 procent van de kreeftachtigen tot zo’n 16 procent van de libellen. De belangrijkste bedreigingen zijn watervervuiling (54% van de bedreigde soorten), aanleg van dammen (39%), habitatvernietiging door bijvoorbeeld ontbossing of agro-industrie (27%) en invasieve soorten of ziekten (28%).

– Artikel Nature

– Uitgelichte afbeelding: Door Viridiflavus – Eigen werk, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2048286