Krentenwegend Nederland laat personeel ambassade in Afghanistan betalen voor zogenaamde asielopvang

Er is weinig te melden over Nederland waarvoor je niet door de grond gaat als je het zou moeten uitleggen aan niet-Nederlanders.

Eigenlijk was het al te veel moeite het personeel van de ambassade te laten vluchten, want Nederland is vol, dat is algemeen bekend. En prompt na aankomst in Nederland werden de desbetreffende mensen ontslagen, in een opvangcentrum gestopt waarvoor ze moeten betalen, want weet wel wat dit kost en voor niets gaat de zon op.

Afghaanse oud-medewerkers van de Nederlandse ambassade in Kaboel die vorig jaar zijn geëvacueerd, moeten betalen voor hun verblijf in asielzoekerscentra. Ze hebben eerder een ontslagvergoeding gekregen van de Nederlandse overheid, waarvan ze nu kost en inwoning moeten betalen. PvdA-Kamerlid Kati Piri: “Ik vind het afpakken van de ontslagvergoeding in ruil voor opvang ontzettend pijnlijk.” De 37 Afghaanse ambassademedewerkers en hun families kwamen eind augustus vorig jaar aan in Nederland. Ze werden toen overgebracht naar de asielopvang in Zoutkamp. Twee weken na hun aankomst kwam een delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Afghanen kregen een ontslagbrief uitgereikt.

Lees verder bij nu.nl.

– Uitgelicht: videostill van echte hulp bij evacuatie Kaboel