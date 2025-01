Kremlin TV noemt Elon Musk “een nazi”

Volgens de Russische staatstelevisie is Elon Musk “een nazi”, iets waar weinig op af te dingen valt. Aanleiding is Musk’s optreden bij een manifestatie van de extreemrechtse AfD waar de X/Twitter-CEO de Duitsers opriep zich wat minder schuldig te voelen over het nazi-verleden van Duitsland, een onderwerp dat om voor de hand liggende redenen nogal gevoelig ligt in Rusland.

After seeing Elon Musk appear at a German AfD rally and talk about not feeling guilty for Germany’s past, the Russians now believe Elon is a Nazi.

That’s not my opinion. The Russians are calling Elon Musk a Nazi on Kremlin state TV. pic.twitter.com/vbAQGDe9dg

— Jake Broe (@RealJakeBroe) January 28, 2025