Kremlin gaf honderden miljoenen uit om Europese politici en politieke partijen te beïnvloeden

Volgens het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Rusland de afgelopen jaren tenminste $300 miljoen uitgegeven om politici en andere functionarissen in zeker 25 landen te beïnvloeden. Vermoedelijk ligt het échte bedrag nog een stuk hoger.

Een van de tactieken die Rusland naar verluidt gebruikte, was het gebruik van frontorganisaties om geld door te sluizen naar goede doelen of politici, waaronder denktanks in Europa. Naast de Russische veiligheidsdienst FSB zouden ook Russische zakenlieden met goede relaties in het buitenland betrokken zijn geweest bij de acties.

Volgens het ministerie hebben de Russen zowel in 2016 als in 2020 geprobeerd de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden ten gunste van Donald Trump, o.a. door middel van cyberaanvallen en het verspreiden van online desinformatie. Het State Department bevestigt eerdere berichten dat Rusland en Iran (maar niet China) in 2020 probeerden in te grijpen in de presidentsverkiezingen.

De Russen betaalden (en betalen) in contanten, met cryptocurrency – heel populair in nepalternatieve en libertarische kringen – en met royale geschenken. Ze verplaatsen het geld via een breed scala aan instellingen, waaronder stichtingen, denktanks, georganiseerde misdaadgroepen, politieke adviesbureaus, lege vennootschappen en Russische staatsbedrijven. In een aantal Europese landen werden valse contracten en lege vennootschappen gebruikt om geld door te sluizen naar politieke partijen.

We zijn natuurlijk heel erg benieuwd hoe het zit met de invloed van het Kremlin op Nederlandse politieke partijen, met name op Forum voor Democratie:

UNIEKE BEELDEN: Forum directeur #Laughland (Baudet denkt over alles hetzelfde als hij) heeft geluncht met #Putin en onderhoudt zeer nauwe contacten met #KGB officieren zoals KGB Generaal #Yakunin en voormalig KGB agente Natalia #Narochnitskaya (zij publiceert op de #fvd website). pic.twitter.com/6pJLYUCkKx — dr. Marina (@mmeeuw) September 12, 2022



Helaas geeft het State Department geen informatie over politici of partijen die specifiek hebben geprofiteerd van Russische financiering. Wél is er geheime informatie doorgegeven aan een aantal specifieke landen.

Enige hypocrisie is de VS overigens niet vreemd. Ook de Amerikanen hebben in het verleden heimelijk rechtse politieke groepen in het buitenland gefinancierd – ook fascisten, als dat zo uitkwam. Wat dat betreft is het voor een deel een pot/ketel-verhaal. Wat natuurlijk niet wegneemt dat het buitengewoon interessant zou zijn te weten welke groepen/partijen in Europa door het Kremlin gesponsord worden. FvD is een voor de hand liggende kandidaat, maar ik kan er nog wel een paar bedenken, óók op de linkervleugel.

Uitgelichte afbeelding: By Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63308784