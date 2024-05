Als het barbarendom het weet te bewerkstelligen twee optredens van het Jerusalem Quartet in het Concertgebouw te doen annuleren (donderdag 16 mei en zaterdag 18 mei) laten we hen hier optreden, via al gemaakte filmpjes uiteraard.



Dmitri Sjostakowitsj – Strijkkwartet No. 8 in C Mineur, Op. 110



Tsjaikovsky Strijkkwartet No.1, Op. 11



Haydn’s String Quartet in D, Op. 64, No. 5 (“The Lark”)*.

Allegro moderato 00:00

Adagio cantabile 06:04

Minuetto: Allegretto 11:54

Finale: Vivace 15:14