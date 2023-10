Koolstofopname in Europese bossen onder druk door droogte

Bos speelt een belangrijke rol bij het tegengaan van klimaatverandering, doordat bomen CO 2 uit de lucht kunnen halen. Maar tijdens de extreem warme en droge zomer van 2022 hebben veel bossen in Europa juist minder CO2 opgenomen. Dat blijkt uit een nieuwe Europese studie. De bevindingen suggereren dat de plannen om CO 2 -uitstoot via bos te compenseren, mogelijk bijgesteld moeten worden.

Europa wil tegen 2050 CO 2 -neutraal zijn, en bossen worden vaak gezien als een manier om daaraan bij te dragen. Uit eerder onderzoek bleek al dat bomen minder CO 2 opnemen tijdens sterke droogtes, die waarschijnlijk vaker gaan voorkomen in het toekomstige klimaat. Een team wetenschappers heeft voor het eerst in heel Europa de impact op bossen onderzocht van de extreme hitte en droogte in 2022. De studie verscheen onlangs in Nature Communications.

