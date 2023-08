Koolstofdioxide compenseren met bossen: vaak gebakken lucht

Volgens nieuw onderzoek overdrijven de meeste CO 2 -compensatieprogramma’s in hoeverre ze bomen planten of ontbossing voorkomen. Dat zet het systeem van de populaire “koolstofkredieten”, die door bedrijven worden gebruikt om hun uitstoot te compenseren, zwaar onder druk: bijna 70 procent van de onderzochte certificaten verminderde geen enkele uitstoot.

Onderzoekers van de Universiteit van Cambridge en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben ontdekt dat veel CO 2 -compensatieprogrammma’s gebaseerd zijn op onnauwkeurige berekeningen die de hoeveelheid koolstof die ze uit de lucht halen opblazen.

Dat betekent dat de koolstofkredieten die ze genereren, de uitstoot van bedrijven niet of nauwelijks compenseren.

