Kolonistenpogrom van Ramallah tot Nablus, 140 auto’s afgebrand en 34 gewonden

Kolonisten die na de moord op vier van hen bij de nederzetting Eli erop los zijn gegaan, hebben in de nacht van dinsdag op woensdag tenminste 34 Palestijnen gewond en zeker 140 Palestijnse auto’s waaronder een ambulance verbrand in een gebied dat zich uitstrekt van het dorp Turmus Ayya ten oosten van Ramallah tot Deir Sharaf ten oosten van Nablus.

Ghassan Daghlas, een Palestijn die in opdracht de gedragingen van kolonisten in de noordelijke helft van de Westoever bijhoudt, meldde dat kolonisten en militairen gezamenlijk diverse gebieden tussen Ramallah en Nablus binnentrokken en landbouwgronden aanstaken.Verder werden gebouwen en auto’s aangevallen en 34 protesterende Palestijnen neergeschoten met scherpe munitie en met zogenoemde rubberkogels (met rubber overtrokken stalen cylinders).

Daghlas zei dat dekolonisten de plaatsen Turmus Ayya, Beit Furik, Awarta, Huwwara, Lubban al-Sharqiyya, Yasuf, Za’tara en Deir Sharaf binnendrongen en 140 auto’s afgrandden plus een ambulance en een auto in Huwwara. Palestijnse brandweerlieden blusten twee auto’s, een wachtruimte en een autowasstraat bij een benzinestation in Lubban al-Sharqiyya voordat het vuur de opslagtanks naderde, wat een regelrechte ramp zou hebben veroorzaakt. In het hele gebied werden bovendien auto’s met stenen bekogeld. Hetzelfde gebeurde ook bij Jericho. Bij Nablus werd een kind overreden door een jeep van het leger.

In de ochtend werd het pogrom nog voortgezet met aanvallen op Lubban al-Gharbiyyeh, ten noordwesten van Ramallah, waarbij flinke schade werd veroorzaakt aan winkels, auto’s en overige Palestijnse bezittingen. Hetzelfde gebeurde in Kfar al-Dik ten westen van Salfit,waarbij vele ruiten van huizen er aan moesten geloven.

Een zaak die een deel van de Israeli’s bezighield was dat gedurende de nacht tientallen kolonisten,samen met Zvi Sukkot,een parlementslid van de Religieuze Zionisten, terugkeerden naar de nederzetting Evyatar, die gelegen is op de heuvel Sabih die eigendom is van het dorp Beita. Evyatar werd een aantal maanden geleden ontruimd, maar de gebouwen mochten blijven staan in afwachting van een oordeel over het eigendom van de grond, De nederzetting werd bewaakt, maar de kolonisten werden niet tegengehouden. Wat er gaat gebeuren is onduidelijk, de fascisten in de Israelische regering. onder wie Zvi Sukkot die één van de stichters was, roepen vanzelfsprekend dat het tijd is om de nederzetting weer in bezit te nemen. Bij de diverse veldslagen, die de dorpelingen van Beita de afgelopen maanden leverden tegen de nederzetting, zijn in totaal negen mensen doodgeschoten door Israelische leger-en politie-eenheden.