Kolonisten vermoorden ongestraft een negentienjarige Palestijn in Burqa

Een 19-jarige Palestijn is vrijdagavond overleden als gevolg van schoten van kolonisten die de plaats Burqa, ten zuiden van Nablus, met een bezoek vereerden. Bronnen in het dorp zeiden dat de kolonisten het westen en het noordwesten van Burqa aanvielen. Volgens de krant Haaretz waren ze vermoedelijk afkomstig van de – niet erkende – nederzetting Oz Zion. Ze lieten hun schapen grazen op een stuk land dat ze waarschijnlijk wilden inpikken en ook staken ze twee auto’s in brand. Er braken confrontaties uit met dorpsbewoners en op een gegeven moment vielen er schoten. Het leger kwam pas daarna in actie. De soldaten die waren toegesneld om de kolonisten te beschermen konden toen zien dat de 19-jarige Qusai Jammal Mi’tan in zijn nek was geraakt en ernstig was gewond. Hij werd naar een ziekenhuis in Ramallah gebracht, maar daar overleed hij. Nog twee andere dorpelingen liepen verwondingen op doordat ze bekogeld waren met stenen. Uiteraard werd niemand van de kolonisten opgepakt.

Qusai Mi’tan was de tweede Palestijnse dode van deze vrijdag nadat in de ochtend al de 18-jarige Mahmoud Abu Sa’an uit het vluchtelingenkamp Nur Shams bij Tulkarem door soldaten was doodgeschoten, Bovendien was hij dit jaar de tweede Palestijn die door kolonisten werd vermoord. Hij was de 213de dode als gevolg van Israelisch optreden in 2023.