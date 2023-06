Kolonisten misdragen zich voor derde dag, maar geweld neemt af

De aanvallen van kolonisten op Palestijnse dorpen en bezittingen zijn donderdag voor de derde dag doorgegaan, maar de hevigheid was een beetje afgenomen. Groepen kolonisten trokken onder bescherming van het leger de plaats Jalud (bij Nablus) binnen,vielen huizen aan, maar werden geconfronteerd door groepen bewoners. De kolonisten bekogelden hen daarop met stenen terwijl het leger traangas en rubber kogels op de Palestijnen afvuurden. Eén man raakte aan het hoofd gewond door een ”rubber” kogel en diverse anderen werden geraakt door stenen of kregen ademhalingsmoeilijkheden door traangas.

In het vlakbij Jalud gelegen dorp Qaryut veroorzaakten de kolonisten schade aan een aantal huizen, Hier raakten vijf mensen die hen probeerden terug te dringen gewond door stenen. In Silwan, bij Jeruzalem, werden vijf Palestijnen gewond bij een inval van kolonisten. Het leger deed er een schepje bovenop door de Palestijnen die de kolonisten tegenhielden te beschieten met traangas- en flitsbommen en door straten en wijken af te sluiten wat een verkeerschaos veroorzaakte.

In Sinjil (bij Ramallah) werden huizen aangevallen met stenen, waarbij confrontaties optraden met de bewoners. In Um Safa (eveneens in de provincie Ramallah) blokkeerden bewoners de kolonisten en in Deir Dibwan (ook in Ramallah) werd een man met scherpe munitie in de borst geschoten. Er waren ook tientallen gevallen van ademhalingsproblemen door traangas nadat militairen de burgers die de kolonisten probeerden tegen te houden onder vuur namen. In Beitin (eveneens bij Ramallah) werden tientallen auto’s beschadigd. En gisteren kwamen video-opnamen naar buiten waarop te zien was dat een aantal kolonisten woensdagnacht brand stichtten in een school en een moskee in Urif en Qurans verscheurden. De school werd zwaar beschadigd, de moskee gedeeltelijk. Urif (bij Nablus) is de plaats waar de twee schutters vandaan kwamen die dinsdag vier kolonisten bij Eli doodschoten.

