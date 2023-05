Kolonisten Homesh keren stap voor stap terug, ook al is de internationale gemeenschap tegen

Het ”burgerbestuur” van de Westoever, de bedriegelijke naam van het militaire apparaat dat de Westoever bestuurt, heeft de religieuze hogeschool, de yeshiva, van de nederzetting Homesh die op privé-grond van Palestijnen van Burqa was gevestigd, verhuisd naar een nieuwe plek die tot ”staatsland” is verklaard. Dat is gebeurd om de yeshiva straks een nieuwe, ”legale” status te kunnen geven. De verhuizing is goedgekeurd door Netanyahu en door minister van Defensie Yoav Gallant, die de opperbevelhebber van het leger opdracht gaven de kolonisten doorgang te verlenen, ondanks verzet van het bureau van de procureur-generaal voor de Westoever die had gezegd dat de verhuizing ”illegaal” was.

Wie dit kan volgen is wellicht op weg om een carrière in het Israelisch justitiéle apparaat te gaan volgen. Voor andere mensen volgt hier een korte uitleg: Homesh was één van de vier nederzettingen die ten tijde van de terugtrekking uit Gaza van wijlen Ariel Sharon werden gesloten. De yeshiva bleef echter om onduidelijke redenen, en ondanks verzet van Palestijnen en incidentele gevallen waarbij Palestijnen ernstig werden gemolesteerd, wel functioneren. In maart van dit jaar besloot de nieuwe fascistische regering dat het besluit om de vier nederzettingen te sluiten weer ongedaan werd gemaakt. Een week geleden kregen de kolonisten van het ”burgerbestuur”, dat wordt bestuurd door minister Bezalel Smotrich, toestemming om zich in Homesh te vertonen, wat gevolgd werd door scherpe veroordelingen van de Verenigde Staten en Frankrijk van dit besluit.

Desondanks kreeg de regionale raad van Shomron van het ”burgerbestuur” permissie om bouwplannen te maken, maar niemand gaf tot nu toe toestemming om ook te gaan bouwen. Vorige week begonnen de kolonisten uit zichzelf met het voorbereiden van de grond voor de bouw, maar de commandant van de Westoever, generaal-majoor Fuchs, hield dat tegen. Minister Smotrich en Yoav Galant kwamen echter tussenbeide en gaven toestemming een graafmachine te gebruiken.

Yossi Dayan, het hoofd van het bestuur van Shomron, die maandag na de verhuizing langskwam, zei dat de toestemming om te verhuizen een ”nieuwe stap” was om de sluiting van Homesh ”volledig te rectificeren”. Ook minister van Nationale Veiligheid Ben Gvir noemde de toestemming een ”historisch moment” en zei dat het een verschuiving inhield van de tijd waarin de regering routinematig buitenposten ontruimde naar een tijd waarin ”de hele staat Israel wordt opgebouwd en ontwikkeld”. De NGO Yesh Din, die de bewoners van Burqa vertegenwoordigt op wier land Homesh is neergezet, zei in een statement dat de nieuwe plek voor de yeshiva nog steeds de bewoners niet de de mogelijkheid biedt hun land te bereiken en dat bovendien de wederrechtelijke inbeslagname van hun grond wordt bestendigd.

– Uitgelichte afbeelding: By נריה הרואה, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12069625