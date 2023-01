Kolonist doodt Palestijn die gewapend was met een schroevendraaier

Een 42-jarige Palestijn is zaterdagmorgen doodgeschoten door een kolonist in de illegale ‘buitenplaats’ Sde Efraim (bij de nederzetting Bet El, ten noorden van Ramallah). Volgens de officiële mededelingen van de Israelische autoriteiten zou hij zijn gekomen in een auto en zijn toegelopen op een kolonist die hij zou hebben willen neersteken met een schroevendraaier. De kolonist, wiens naam natuurlijk niet bekend werd gemaakt, schoot hem vervolgens dood met een geweer. Het leger nam later zijn lichaam in beslag.

De man die werd doodgeschoten heette Tareq Odah Youssef Ma’ali. Hij kwam uit het dorp Kafr N’ima. De heuvel waarop de illegale nederzetting Sde Efraim is gebouwd, ligt deels op land van Kafr N’ima en deels op land van Ras Karkar. Tareq Ma’ali was de 18e Palestijnse dode van 2023.