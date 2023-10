KNVB ziet af van grootschalige bomenkap in Zeist/Austerlitz

De KNVB heeft het uitbreidingsplan voor de KNVB Campus in Zeist teruggetrokken. De voetbalbond heeft dit besloten omdat het gemeentebestuur onder meer heeft aangegeven dat er slechts twee extra voetbalvelden bij kunnen komen. De KNVB hoopte op minimaal vier extra velden.

“We zijn teleurgesteld dat het is vastgelopen”, zegt Just Spee, bondsvoorzitter KNVB. “Wij achten twee extra velden onvoldoende om onze topsport- en maatschappelijke ambities te realiseren voor de komende jaren. Vanuit onze strategische visie op de ontwikkeling van de KNVB Campus vinden we het noodzakelijk om minimaal vier extra voetbalvelden te hebben.”

– Uitgelichte afbeelding: Photo by Tim Roosjen on Unsplash