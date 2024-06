KLM (v)liegt en bedriegt

Midden in de klimaatcrisis gaat KLM méér CO 2 uitstoten in plaats van minder. Dat is de schokkende conclusie van het rapport van de Breda University of Applied Sciences, geschreven door luchtvaartexpert Paul Peeters. Zie hier voor het rapport.

De klimaatambities van KLM zijn niet alleen veel te slap om aan het Klimaatakkoord van Parijs te voldoen, ze blijken ook nog eens onhaalbaar.

Uit het rapport blijkt dat KLM iedereen voor de gek houdt. De KLM-ambitie om de uitstoot daadwerkelijk te verminderen is slechts 12% (in 2030). En die 12% blijkt niet eens haalbaar te zijn. Doordat KLM ook nog een kwart méér wil gaan vliegen, concluderen de onderzoekers dat KLM in 2030 juist 6% méér gaat uitstoten.

