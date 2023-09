Klimaatverandering in Bolivia: Deze extreme temperaturen zijn beangstigend

De heetste winter ooit, gevolgd door een bijzonder droge lente, leidt tot grootschalige droogte in heel Bolivia. Zes van de negen departementen kampen nu met droogte.

Bolivia heeft net als andere landen in Zuid-Amerika de warmste winter ooit achter de rug. Die was het gevolg van een ‘hittekoepel’: een hoge drukgebied dat langere tijd warme lucht vasthoudt boven een gebied.

Maar de lente brengt weinig beterschap. Maandag registreerde Bolivia nog de hoogste temperatuur ooit in september: 40,3 graden Celsius. De verwachting is dat de temperatuur deze week in sommige delen van het land kan oplopen tot 45 graden Celsius.