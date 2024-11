Klimaattop Bakoe: gesprekken maar net gered van totale impasse

Op de VN-klimaattop in Bakoe zijn belangrijke besprekingen over uitstootreductie in de eerste week op een haar na gekelderd door verzet van oliestaat Saoedi-Arabië en enkele ontwikkelingslanden. Het voorzitterschap moest alle zeilen bijzetten om de onderhandelingen uit het slop te halen.

De landen raakten het afgelopen weekend maar niet eens over het inperken van de emissies. Er werd zelfs beslist om de besprekingen uit te stellen tot volgend jaar. Maar daar stak COP29-voorzitter Mukhtar Babayev een stokje voor, gesteund door heel wat landen die deze week in Bakoe een sterk resultaat willen bereiken. “COP29 kan en zal niet zwijgen over klimaatbeperking”, zei Babayev maandag tijdens een plenaire vergadering. Lees verder bij de bron, IPS