Klimaatbeleid treft voedselprijzen harder in arme landen

Maatregelen om de landbouw schoner te maken en aan te passen aan een warmere wereld, drijven de voedselprijzen stevig op. Vooral arme landen zijn daarvan de dupe, blijkt uit nieuw onderzoek in Nature.

“Voedselsystemen functioneren heel verschillend in verschillende regio’s”, zegt onderzoeker David Meng-Chuen Chen van het Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK). In landen met een hoog inkomen, zoals de VS of Duitsland, krijgen boeren minder dan een kwart van de prijs van een product in de winkel. In Afrika ten zuiden van de Sahara is dat vaak meer dan 70 procent. “Landbouwkosten maken daar dus een groter deel van de voedselprijzen uit.”

Chen en zijn collega-onderzoekers voorspellen in de studie dat naarmate economieën zich verder ontwikkelen en voedselsystemen industrialiseren, boeren een steeds kleiner deel van de consumentenbestedingen ontvangen, een maat die bekend staat als het ‘landbouwaandeel’ van de voedseldollar.

Uitgelichte afbeelding: Public Domain