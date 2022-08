Klimaatapocalyps: meer dan 100 Franse dorpen zitten door droogte zonder leidingwater

Meer dan 100 Franse dorpen zitten als gevolg van de aanhoudende droogte zonder leidingwater.

In alle Franse departementen -inclusief Parijs – heerst een watertekort. Om een rampscenario te voorkomen hebben vrijwel alle departementen maatregelen afgekondigd om het waterverbruik terug te dringen. Dat varieert van een vriendelijk verzoek niet te veel water te gebruiken tot een verbod op het besproeien van de tuin. In Corsica dreigt het drinkwater binnen 25 dagen op te raken. Op het eiland gelden nu strenge regels voor waterverbruik.

In een aantal dorpen is de toestand dus zó ernstig dat er geen water meer uit de kraan komt. Momenteel worden in die dorpen flessen water uitgedeeld. Er wordt voorlopig geen regen voorspeld, dus vermoedelijk zullen er meer gebieden volgen.

Bron: The Local

Uitgelichte afbeelding: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4007290